Борзаковский, Купцова и Тарасенко являются кандидатами на пост и. о. президента ВФЛА

Заседание президиума ВФЛА пройдет в Олимпийском комитете России (начало в 12:00 мск), на нем будет приниматься решение о приостановки деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко. Членство ВФЛА в IAAF (прежнее название World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, к соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.