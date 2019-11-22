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Летние олимпийские виды спорта

Борзаковский, Купцова и Тарасенко являются кандидатами на пост и. о. президента ВФЛА

Выборы пройдут 23 ноября в 12:00 мск
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в субботу выберет исполняющего обязанности президента ВФЛА. Как сообщила ТАСС пресс-атташе федерации Наталья Юхарева, президиум будет выбирать временного руководителя из трех кандидатов: Юрия Борзаковского, Марины Купцовой и Юлии Тарасенко.

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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова в настоящее время являются вице-президентами Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Президиум в субботу выберет временно исполняющего обязанности президента из трех вице-президентов: Юрия Борзаковского, Марины Купцовой и Юлии Тарасенко", - отметила Юхарева.

Первый вице-президент Андрей Сильнов в июне был вынужден покинуть свой пост в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

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Заседание президиума ВФЛА пройдет в Олимпийском комитете России (начало в 12:00 мск), на нем будет приниматься решение о приостановки деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко. Членство ВФЛА в IAAF (прежнее название World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, к соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.

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Летние олимпийские виды спорта
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