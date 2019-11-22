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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Самодурова сообщила, что гайморит помешал ее подготовке к серии Гран-при

На этапе в Японии после короткой программы спортсменка показала пятый результат

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гайморит помешал российской фигуристке Софье Самодуровой как следует подготовиться к выступлениям на этапах серии Гран-при. Об этом чемпионка Европы рассказала ТАСС после выступления с короткой программой на заключительном этапе серии в Саппоро.

Спортсменка завершила выступление на предыдущем этапе серии Гран-при в китайском Чунцине с пятым результатом. После короткой программы на этапе в Саппоро россиянка занимает седьмое место.

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"Сейчас я более-менее пришла в себя. Заболела после октябрьского выступления на турнире в Минске и на Гран-при в Китай ехала всего после недельной подготовки", - рассказала Самодурова.

В короткой программе на турнире в Саппоро спортсменка допустила помарки: "Не могу сказать, что я довольна прокатом короткой программы. Но в целом не согласна с недокрутом на тулупе в каскаде, скорее на флипе - ситуация напомнила турнир в Китае. И все-таки я каталась сегодня зажато - утром на тренировке не все поучалось, так что я немного перестраховывалась".

Спортсменка не вспоминает о статусе чемпионки Европы прошлого года: "Каждый старт, каждый сезон я начинаю с чистого листа. И стараюсь на такие вещи не отвлекаться. Это дает мне чувствовать больше ответственности пред судьями и зрителями".

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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