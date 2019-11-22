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Евро-2020

Сборная России по футболу проведет два матча группового этапа ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

Матч Дания - Россия состоится в Копенгагене
Футболисты сборной России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Сборная России по футболу сыграет два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Матчи группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. По итогам жеребьевки сборная России проведет два матча на домашней арене, сборная Дании - три. Таким образом, сборные России и Дании проведут очную встречу в Копенгагене.

Также в группе В вместе с командами России и Дании сыграет сборная Бельгии. Сборная России проведет матч против бельгийцев в Санкт-Петербурге.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте, на ней станет известно, в какие даты свои матчи проведет российская команда. Четвертая сборная в квартете станет известна после жеребьевки.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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