Фигурист Воронов занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Японии

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов располагается на третьем месте после короткой программы на заключительном этапе серии Гран-при в японском Саппоро.

За короткую программу 32-летний Воронов получил 88,63 балла. Лидирует японец Юдзуру Ханю (109,34), второе место занимает француз Кевин Эймоз (91,47). Россиянин Макар Игнатов занимает пятое место (78,47), Антон Шулепов - 9-е (71,76).

Воронов является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, серебряным призером командного чемпионата Европы и Универсиады.

В субботу мужчины, женщины и пары представят произвольную программу, танцевальные дуэты - произвольный танец. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.