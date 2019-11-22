Выступление на этапе Гран-при вместе с Ханю добавляет мотивации фигуристу Игнатову

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступление на этапе Гран-при вместе с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию японцем Юдзуру Ханю добавляет мотивации дебютанту серии российскому фигуристу Макару Игнатову. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления в короткой программе на шестом, заключительном этапе серии Гран-при в Саппоро.

"Для меня было ясно, что рано или поздно выступление с Ханю на одном льду должно было случиться. И то, что мы сегодня выступаем на одном турнире, добавляет мотивации. Да и потом хочется не единожды на такие соревнования, как Гран-при, ездить, тем более что я еще не успел прочувствовать этот старт", - сказал Игнатов.

Спортсмен признался, что после московского этапа серии, где он занял третье место, думал о шансах на попадание в финал: "Были такие мысли, ведь шанс появился, но первоначально такой задачи передо мной не стояло, ведь главное - показывать чистое катание. Сегодня этого не удалось - была неприятная ошибка на тройном акселе после двух хороших четверных, и как ее объяснить, я пока не знаю. Возможно, не хватило морально-волевых качеств, так что завтра буду исправлять ситуацию".

Игнатов рассказал, что поближе узнать Японию пока не успел: "Проникнуться Японией я пока не успел - все время, что здесь был, отсыпался, перестраиваясь к новому режиму. Из-за акклиматизации вообще все как-то смутно".

Произвольную программу мужчины представят 23 ноября.