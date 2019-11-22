{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

УЕФА распределил по группам ЧЕ-2020 победителей стыковых матчей путей В и С

Полуфинальные матчи отборочного этапа пройдут 26 марта, финальные игры состоятся 31 марта
Эмблема чемпионата Европы по футболу 2020 года EPA/ALESSANDRO DI MEO
Описание
Эмблема чемпионата Европы по футболу 2020 года
© EPA/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил, в какие группы чемпионата Европы - 2020 попадут победители путей В и С по итогам стыковых матчей отборочного этапа. Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

На эту тему
Определились пары раунда стыковых матчей отборочного этапа ЧЕ-2020 по футболу

Победитель пути В, где встречаются команды Боснии и Герцеговины, Ирландии, Северной Ирландии и Словакии, в финальном турнире сыграет в группе Е. На данный момент группа Е представлена командой Испании как одной из хозяек финального турнира. Матчи группы пройдут в испанском Бильбао и Дублине.

Лучшая команда пути С, в котором сыграют сборные Шотландии, Израиля, Норвегии и Сербии, попадет в группу D. Группа D представлена сборной Англии, матчи квартета пройдут в Лондоне и Глазго.

Победители пути А и D будут распределены позднее. Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября в Бухаресте.

Полуфинальные матчи отборочного этапа пройдут 26 марта. Финальные встречи состоятся 31 марта. Четыре победителя финалов попадут на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент "Урала" Иванов отметил важность встреч руководителей клубов РПЛ с Дюковым
На встрече обсуждались тенденции развития современного футбола
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС