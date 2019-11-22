УЕФА распределил по группам ЧЕ-2020 победителей стыковых матчей путей В и С

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил, в какие группы чемпионата Европы - 2020 попадут победители путей В и С по итогам стыковых матчей отборочного этапа. Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

Победитель пути В, где встречаются команды Боснии и Герцеговины, Ирландии, Северной Ирландии и Словакии, в финальном турнире сыграет в группе Е. На данный момент группа Е представлена командой Испании как одной из хозяек финального турнира. Матчи группы пройдут в испанском Бильбао и Дублине.

Лучшая команда пути С, в котором сыграют сборные Шотландии, Израиля, Норвегии и Сербии, попадет в группу D. Группа D представлена сборной Англии, матчи квартета пройдут в Лондоне и Глазго.

Победители пути А и D будут распределены позднее. Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября в Бухаресте.

Полуфинальные матчи отборочного этапа пройдут 26 марта. Финальные встречи состоятся 31 марта. Четыре победителя финалов попадут на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.