Сербы сравняли счет в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой России

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 32-летнего Джоковича. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает второе место, 23-летний Хачанов идет 17-м. Эта встреча стала третьей между теннисистами, Джокович одержал вторую победу.

ТАСС, 22 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу во второй встрече четвертьфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Сербии. Соревнования проходят в Мадриде.

Ранее Андрей Рублев выиграл у Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2. Общий счет в матче Россия - Сербия до двух побед стал 1-1. Победитель матча определится в пятницу в игре в парном разряде, в которой Хачанов и Рублев встретятся с Янко Типсаревичем и Виктором Троицки. Победитель матча сыграет 23 ноября в полуфинале с командой Канады, которая в четверг обыграла австралийцев.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.