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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира по лыжным гонкам Эстберг пропустит старт сезона из-за проблем со здоровьем

Спортсменка заявила, что постарается решить этот вопрос как можно быстрее

ТАСС, 22 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Ингвильд Эстберг пропустит начало сезона в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

"Не хотела бы углубляться в подробности, но у меня есть некоторые нерешенные проблемы, связанные со здоровьем. Хочу, чтобы все поскорее наладилось и я вернулась в спорт", - сообщила 29-летняя лыжница.

Эстберг является действующей победительницей Кубка мира, чемпионкой мира 2015 года в командном спринте. Также в активе лыжницы золотая медаль Олимпиады 2014 года в Сочи в командном спринте, на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане она завоевала золотую медаль в эстафете.

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Зимние олимпийские виды спорта
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