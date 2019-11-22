Чемпионка мира по лыжным гонкам Эстберг пропустит старт сезона из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 22 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Ингвильд Эстберг пропустит начало сезона в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

"Не хотела бы углубляться в подробности, но у меня есть некоторые нерешенные проблемы, связанные со здоровьем. Хочу, чтобы все поскорее наладилось и я вернулась в спорт", - сообщила 29-летняя лыжница.

Эстберг является действующей победительницей Кубка мира, чемпионкой мира 2015 года в командном спринте. Также в активе лыжницы золотая медаль Олимпиады 2014 года в Сочи в командном спринте, на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане она завоевала золотую медаль в эстафете.