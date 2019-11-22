Александр Медведев: организация матчей ЧЕ в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уровень организации матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене.

"Это особенность чемпионата Европы с множеством городов - географический фактор сыграл свою роль, была жеребьевка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал, - сказал Медведев. - Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.