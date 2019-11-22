{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Александр Медведев: организация матчей ЧЕ в Петербурге будет сравнима с ЧМ-2018

Город примет три игры группового этапа и встречу 1/4 финала
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Михаил Разуваев/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Разуваев/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уровень организации матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге будет полностью соответствовать проходившему в прошлом году в России чемпионату мира и финалу Лиги чемпионов 2021 года, который состоится в Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

На эту тему
Сборная России по футболу проведет два матча группового этапа ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге только два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене.

"Это особенность чемпионата Европы с множеством городов - географический фактор сыграл свою роль, была жеребьевка. По крайней мере два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал, - сказал Медведев. - Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реакция японских болельщиков стала для Воронова главной оценкой на этапе Гран-при в Японии
Набрав 88,63 балла, 32-летний россиянин занимает третье место после короткой программы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС