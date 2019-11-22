Хореограф фигуристов Глейхенгауз награжден званием заслуженного тренера РФ

ТАСС, 22 ноября. Хореограф и тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз награжден званием заслуженного тренера России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Под руководством Глейхенгауза, который является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе, выступают чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Также заслуженным тренером страны стал Александр Калинин, который является наставником трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

Звание заслуженного мастера спорта России присвоено чемпиону Европы по вольной борьбе Владиславу Байцаеву, чемпионке Европы по шорт-треку Екатерине Ефременковой и действующим чемпионам мира по пляжному волейболу Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому.