Чемпион мира среди юниоров штангист Рощупкин дисквалифицирован на четыре года

ТАСС, 22 ноября. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала на четыре года российского тяжелоатлета Константина Рощупкина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Дисквалификация 25-летнего спортсмена отсчитывается с 23 июля 2019 года. Рощупкин обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антидопинговых правил (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля).

Рощупкин является победителем юниорского чемпионата мира 2013 года (весовая категория до 94 кг), на мировом первенстве среди юниоров 2012 года он стал третьим. Также он является серебряным призером чемпионата России (2018).