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Серия Гран-при по фигурному катанию

Реакция японских болельщиков стала для Воронова главной оценкой на этапе Гран-при в Японии

Набрав 88,63 балла, 32-летний россиянин занимает третье место после короткой программы
Сергей Воронов AP Photo/Toru Hanai
Описание
Сергей Воронов
© AP Photo/Toru Hanai

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Восторженная реакция японских болельщиков после выступления россиянина Сергея Воронова в короткой программе на этапе серии Гран-при в Саппоро стала для спортсмена самой главной оценкой. Об этом фигурист рассказал журналистам после короткой программы.

Воронов справился во время выступления со всеми элементами - выполнил каскад и четверного, и тройного тулупов с надбавкой больше двух баллов, затем без ошибок выполнил тройной лутц и тройной аксель. Набрав 88,63 балла, 32-летний Воронов занимает третье место после короткой программы.

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"Сегодня я испытал полное удовлетворение от проката, после которого многие болельщики даже встали, а оценка обычных людей для меня - самая главная. Я люблю приезжать в Японию, для меня японские фанаты - самые теплые и лучшие. После российских, конечно. И несмотря на выступление Юдзуру Ханю, любовь японских болельщиков распространяется и на простых смертных", - отметил Воронов.

Воронов лишился шансов на попадание в финал серии Гран-при после неудачного выступления во французском Гренобле, где он был лишь шестым. "Я приведу слова выдающегося советского и украинского футбольного тренера Валерия Лобановского: "Я никогда не отличал поражений от побед, это неразрывный процесс". Я не видел на своем веку ни одного спортсмена, который бы избежал неудач. В финал серии Гран-при я попадал два сезона подряд в достойной борьбе, но на этот раз не получилось", - сказал фигурист.

"Ошибки в Гренобле были моими и только моими, - подчеркнул Воронов. - Дальше - либо человек дурак и наступает на одни и те же грабли, либо делает выводы, сегодня я попытался на эти грабли не наступить и, как видите, по лбу пока не прилетело. А великим еще больнее падать - они слишком высоко, так что ошибки - это не постыдно".

На вопрос ТАСС, почему серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы Воронов до сих пор не причисляет себя к числу великих, фигурист ответил: "Я реалист. Но знаю точно, все мои медали - это мои медали. И заработаны они потом и кровью".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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