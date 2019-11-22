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Евро-2020

Черчесов: сборная России будет готовиться к матчам ЧЕ-2020 с учетом игры в Копенгагене

Национальная команда проведет в Копенгагене встречу группового этапа турнира против сборной Дании
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу будет готовиться к играм группового этапа чемпионата Европы 2020 года с учетом того, что один из матчей национальной команды в квартете пройдет в Копенгагене. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В результате прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене. Также в одной группе с россиянами выступит команда Бельгии.

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"Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность, - сказал Черчесов. - Фактор своих стен - важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые проведут все матчи группы в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства. С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторюсь, здесь выбирать не приходилось".

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте, на ней станет известно, в какие даты российская команда проведет свои матчи. Четвертая сборная в квартете станет известна после жеребьевки. "Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам", - добавил главный тренер сборной России.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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