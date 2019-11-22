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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Воронов в предвкушении конкурентной борьбы на чемпионате России в Красноярске

После короткой программы на Гран-при Японии спортсмен занимает третье место

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Сергей Воронов спокойно относится к непопаданию в финал серии Гран-при, поскольку впереди его ждет любимый турнир - чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Красноярске. Об этом он сообщил ТАСС.

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Воронов удачно выступил в короткой программе на шестом, заключительном этапе серии в Саппоро и занимает третье место. Однако шансов на попадание в финал Гран-при россиянин лишился из-за неудачного выступления на этапе во французском Гренобле, где стал только шестым.

"Ну не попал, так не попал. Впереди чемпионат России, там и будем себя пытаться проявить. Это мой любимый старт - соберутся все сильнейшие российские мужчины, мальчики, юноши, и это я без сарказма говорю. На каждом турнире должна быть хорошая конкуренция", - отметил Воронов.

На вопрос ТАСС о конкурентах на российской арене фигурист ответил: "Ребят этих я знаю не первый год, и ребята эти прекрасные. Макара (Игнатова, бронзового призера московского Гран-при - прим. ТАСС) помню, когда мы еще у Алексея Евгеньевича Урманова катались, - тогда он был ниже меня ростом, а теперь я ниже его. Времена меняются, парни меняются, но самое классное знаете в чем? Я-то тут".

Воронов дебютировал во взрослой серии Гран-при в сезоне-2006/2007. 32-летний фигурист является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, серебряным призером командного чемпионата Европы и Универсиады.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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