Сорокин: Петербург изначально готовился к проведению двух матчей сборной России на ЧЕ

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге изначально готовились к проведению двух встреч группового этапа с участием сборной России, ожидания трех игр были завышенными и не оправдались. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

По итогам прошедшей в пятницу жеребьевки сборная России сыграет на групповой стадии в Санкт-Петербурге два матча из трех. Игра против сборной Дании пройдет в Копенгагене. Также в одной группе с россиянами выступит команда Бельгии.

"Мы с самого начала рассчитывали, что будет две игры. А возможная третья игра - это был как своего рода бонус. Никаких сюрпризов нет, получается, что были несколько завышенные ожидания, но они не подтвердились", - отметил Сорокин.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте, на ней определятся даты матчей российской команды. Четвертая сборная в квартете станет известна после жеребьевки.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.