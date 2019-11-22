СМИ: россиянин Олейник проведет бой против Грина на турнире UFC 246 в январе

ТАСС, 22 ноября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проведет поединок против американца Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Место проведения турнира UFC 246 пока не сообщается, однако ожидается, что мероприятие пройдет в январе в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

В последнем бою, который прошел в ночь на 21 июля, Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на 12-й секунде поединка в тяжелой весовой категории, у 42-летнего спортсмена были диагностированы два перелома ноги.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 33-летнего Грина семь побед и три поражения.