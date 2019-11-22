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Кубок Дэвиса

Сборная России победила команду Сербии и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

В полуфинале российские теннисисты сыграют с канадцами
Андрей Рублев и Карен Хачанов EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Андрей Рублев и Карен Хачанов
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 22 ноября. Сборная России по теннису обыграла команду Сербии со счетом 2-1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

В пятницу россиянин Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2, в другом матче Карен Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу - 3:6, 3:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев победили Джоковича и Виктора Троицки - 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Таким образом, счет в противостоянии до двух побед стал 2-1 в пользу россиян. Выход в полуфинал гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса 2020 года.

Изначально в парном матче за команду Сербии должен был играть Янко Типсаревич, но незадолго до начала встречи его заменил Джокович. В составе сборной России на турнире также значится Евгений Донской, который еще не провел ни одной встречи.

В полуфинале сборная России встретится с теннисистами из Канады, которые в четвертьфинале победили команду Австралии (2-1). Сборную Канады на турнире представляют Денис Шаповалов (15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Феликс Оже-Алиассим (21), Брэйден Шнур (103) и Вашек Поспишил (150). Полуфинальные встречи пройдут в субботу.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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Кубок Дэвиса
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