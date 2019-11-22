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Летние олимпийские виды спорта
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Чемпионат мира 2022 года по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде

В 2020 году зимний чемпионат мира пройдет в китайском Нанкине

ТАСС, 22 ноября. Белград выбран местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2022 года. Об этом сообщил вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Сергей Бубка в Twitter.

Такое решение было принято на совете World Athletics, который проходит в Монако.

"В Белграде пройдет чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года. Мои искренние поздравления, ждем великих чемпионов", - говорится в сообщении.

В 2017 году Белград принимал зимний чемпионат Европы.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проводится каждый четный год. Москва принимала зимнее мировое первенство один раз - в 2006 году. В 2020 году зимний чемпионат мира пройдет в китайском Нанкине.

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