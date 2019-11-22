Минспорт РФ 27 ноября рассмотрит вопрос государственной аккредитации ВФЛА

ТАСС, 22 ноября. Комиссия Министерства спорта России по аккредитации 27 ноября рассмотрит вопрос о сохранении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта РФ.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет пост на период временного отстранения. Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, последним двум отдельно предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

"Я собрал сегодня совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в федерации легкой атлетики, - сказал Колобков. - Приняли решение в среду провести заседание комиссии по аккредитации Министерства спорта РФ, где будет рассмотрена дальнейшая судьба федерации легкой атлетики. Сейчас для нас самое главное, чтобы не был нарушен тренировочный процесс. Всем спортсменам будет оказана вся необходимая помощь для того, чтобы тренировочный и соревновательный процессы продолжались".

ВФЛА прошла государственную аккредитацию 17 октября. Федерация, имеющая аккредитацию, которая дается на четыре года, получает право на проведение национальных соревнований.