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ММА

Американский тренер Нурмагомедова заявил, что боец всегда действует по плану отца

Когда отец спортсмена находится в углу, то Хабиб не слушает своего тренера

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов проводит все бои по плану отца. Об этом журналистам заявил второй тренер спортсмена американец Хавьер Мендес.

"Когда отец в углу, Хабиб меня не слушает, - сказал Мендес. - Он всегда действует по плану отца, и это хорошо. Я очень горд и рад тому, что с нами всегда есть специалист такого высокого уровня".

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Ближайший бой в UFC боец планирует провести весной будущего года.

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ММА
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