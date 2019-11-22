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Допинг-скандал вокруг российского спорта
Обновлено 

Рабочая группа ОКР проведет заседание по восстановлению ВФЛА в понедельник

В четверг были временно отстранены президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и четыре члена организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в понедельник проведет заседание временного координационного комитета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

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В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также четырех членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

"В понедельник пройдет заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА", - сказал Поздняков.

ОКР создал временный координационный комитет по взаимодействию с WADA и World Athletics в 2015 году. В ведение организации входят вопросы приведения деятельности ВФЛА в соответствие со всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами World Athletics по восстановлению членства ВФЛА в международной ассоциации.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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