Рабочая группа ОКР проведет заседание по восстановлению ВФЛА в понедельник

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в понедельник проведет заседание временного координационного комитета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также четырех членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

"В понедельник пройдет заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА", - сказал Поздняков.

ОКР создал временный координационный комитет по взаимодействию с WADA и World Athletics в 2015 году. В ведение организации входят вопросы приведения деятельности ВФЛА в соответствие со всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами World Athletics по восстановлению членства ВФЛА в международной ассоциации.