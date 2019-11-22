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Кубок Дэвиса

Хачанов: сборные РФ и Сербии в равной степени заслуживали выход в полуфинал Кубка Дэвиса

Российские теннисисты обыграли сербов со счетом 2-1

ТАСС, 22 ноября. Сборные России и Сербии по теннису были одинаково достойны выхода в полуфинал Кубка Дэвиса. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал российский теннисист Карен Хачанов.

Сборная России в пятницу обыграла команду Сербии со счетом 2-1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2, в другом матче Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу - 3:6, 3:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев победили Джоковича и Виктора Троицки - 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Выход в полуфинал гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса 2020 года.

"Матч прошел на очень высоком уровне. Все решилось на тай-брейке в третьей игре - обе команды заслуживали победу, но мы в этот вечер были чуть лучше, - сказал Хачанов. - Старались держать уровень и реализовывать моменты, мы безумно счастливы. Мы боролись за то, чтобы не играть квалификацию в следующем году, а напрямую попасть в финальный раунд Кубка Дэвиса".

В полуфинале сборная России встретится с теннисистами из Канады, которые в четвертьфинале победили команду Австралии (2-1). Сборную Канады на турнире представляют Денис Шаповалов (15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Феликс Оже-Алиассим (21), Брэйден Шнур (103) и Вашек Поспишил (150). Полуфинальные встречи пройдут в субботу.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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Кубок Дэвиса
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