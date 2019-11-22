Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА

ТАСС, 22 ноября. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом на пресс-конференции сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также четырех членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

"Я уверен, что вы видели пресс-релиз AIU, где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии World Athletics неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в World Athletics.