ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

ТАСС, 22 ноября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из организации. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также четырех членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения. В пятницу совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА в организации.

"Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics", - сказал Андерсен.

27 ноября комиссия Министерства спорта России по аккредитации рассмотрит вопрос о сохранении государственной аккредитации ВФЛА. Федерация, не имеющая аккредитацию, не имеет права на проведение национальных соревнований.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.