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Допинг-скандал вокруг российского спорта
Обновлено 

World Athletics приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов россиянам

Будет пересмотрена процедура выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и антидопинговый комитет ассоциации пересмотрят процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях. Об этом на пресс-конференции сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

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В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет пост на период временного отстранения. В настоящее время российские легкоатлеты, не имеющие права представлять на соревнованиях свою страну, выступают в нейтральном статусе.

"Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (атлет, выступающий в нейтральном статусе, - прим. ТАСС), пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года. После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, старое название организации) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее ассоциация сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту). 

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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