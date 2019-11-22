World Athletics приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов россиянам

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет пост на период временного отстранения. В настоящее время российские легкоатлеты, не имеющие права представлять на соревнованиях свою страну, выступают в нейтральном статусе.

"Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (атлет, выступающий в нейтральном статусе, - прим. ТАСС), пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года. После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, старое название организации) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее ассоциация сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).