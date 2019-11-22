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Футбол в Германии

"Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном", уступая с разницей в три мяча

Встреча завершилась со счетом 3:3
Описание
© EPA-EFE/DAVID HECKER

ТАСС, 23 ноября. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.

После первого тайма счет был 3:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Штрели Мамба (5-я и 37-я минуты) и Геррит Хольтманн (43). В составе "Боруссии" после перерыва отличились Джейдон Санчо (47), Аксель Витсель (84) и Марко Ройс (90+2).

В турнирной таблице "Боруссия" занимает пятое место, набрав 20 очков. "Падерборн" с пятью очками идет на последней, 18-й строчке.

В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Гертой", "Падерборн" примет "Лейпциг". Обе встречи пройдут 30 ноября.

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