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Еврокубки

ЦСКА проиграл "Реалу" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 81:97
Описание
© EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

ТАСС, 23 ноября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому "Реалу" со счетом 81:97 в гостевом матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 11 112 зрителей.

Самым результативным игроком стал немецкий тяжелый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, набравший 20 очков. В составе "Реала" больше всех очков набрал атакующий защитник аргентинец Факундо Кампаццо (18 очков), дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов на свой счет записал аргентинский легкий форвард испанской команды Гэбриэл Дек.

ЦСКА опустился на седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе шесть побед и четыре поражения. "Реал" занимает третье место, одержав семь побед и потерпев три поражения.

В следующем матче ЦСКА сыграет 29 ноября на выезде с испанской "Барселоной". "Реал" в тот же день в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".

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