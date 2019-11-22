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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу

Решение будет принято 9 декабря

ТАСС, 23 ноября. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые обнаружили в переданных WADA данных московской лаборатории и были рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российской стороны на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA Intelligence and Investigations и экспертами.

Исполком WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) на внеочередном заседании 9 декабря.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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