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НХЛ

"Питтсбург" победил "Нью-Джерси". Малкин сделал результативную передачу

Встреча завершилась со счетом 4:1
Евгений Малкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 23 ноября. "Питтсбург" одержал победу над "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Доминик Кахун (8-я минута), Джейк Гюнцель (33), Джаред Макканн (43) и Джон Марино (43). У гостей шайбу забросил Тэйлор Холл (21).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гюнцеля. В текущем регулярном чемпионате на его счету 14 (4 шайбы + 10 передач) очков. Он принял участие в 12 играх сезона, пропустив почти месяц из-за травмы.

"Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 28 очков в 23 матчах. "Нью-Джерси" идет 15-м, имея 18 очков после 21 встречи. В следующем матче "Питтсбург" сыграет дома с "Калгари" 26 ноября. "Нью-Джерси" 24 ноября примет "Детройт".

В другой встрече игрового дня "Оттава" дома победила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1. Защитник хозяев Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников не участвовали в матче. Форварды гостей Артемий Панарин и Павел Бучневич очков в игре не набрали.

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