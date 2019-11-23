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Серия Гран-при по фигурному катанию

Степанова и Букин расстроены скованностью проката произвольной программы на Гран-при

На этапе в Японии российский дуэт показал второй результат
Иван Букин и Александра Степанова AP Photo/Toru Hanai
Описание
Иван Букин и Александра Степанова
© AP Photo/Toru Hanai

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин расстроены, что не смогли продемонстрировать в произвольной программе на Гран-при в Саппоро раскованное катание, однако рады попаданию в финал серии. Об этом фигуристы рассказали в общении с журналистами после выступления.

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Степанова и Букин завершили выступление на этапе в Саппоро со вторым результатом. Выиграли японский этап французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

"Сегодня на тренировке мы ехали мощнее, и это чувствовалось на качестве элементов - на поддержке, на блоке. Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя все-таки раскочегарили. Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут мы уже знали, что можем, и это нас подзажало", - рассказала Степанова.

"Получилось не очень раскованно, и это обидно - мы очень хорошо готовились, у нас был потрясающий месяц плодотворной работы. Я расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время. Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился все-таки неплохо", - отметил Букин.

Степанова подчеркнула, что спортсменам важно сделать шаг вперед в финале серии, который пройдет в начале декабря в Турине: "Это спорт - если ты не прогрессируешь от старта к старту, то в этом нет смысла".

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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