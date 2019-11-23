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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишина и Галлямов заняли третье место среди пар на Гран-при в Японии и вышли в финал

Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун
Анастасия Мишина и Александр Галлямов AP Photo/Toru Hanai
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© AP Photo/Toru Hanai

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место среди спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Российская пара получила в сумме за две программы 203,35 балла (69,00 балла - за короткую, 134,35 - за произвольную). Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 226,96 балла (81,27 + 145,69), второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро с 208,49 балла (71,21 + 137,28). Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин набрали 189,34 балла (64,96 + 124,40) и стали четвертыми.

Мишина и Галлямов завоевали путевку в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. Также в финале Гран-при примут участие Суй Вэньцзин и Хань Цун, еще одна китайская пара Чен Пэн и Цзинь Ян, россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Мур-Тауэрс и Маринаро.

Двукратные чемпионы Европы, победители финала Гран-при сезона-2016/17 россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов после результатов японского этапа Гран-при не сумели квалифицироваться в финальный турнир серии впервые за три сезона.

Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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