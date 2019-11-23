Фигуристы Мишина и Галлямов испытывают смешанные чувства после выхода в финал Гран-при

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов испытывают смешанные чувства после выступления в соревнованиях среди спортивных пар на японском этапе Гран-при в Саппоро, по итогам которого фигуристы вышли в финал серии. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

На этапе в Саппоро Мишина и Галлямов стали третьими, набрав 203,35 балла. Ранее на этапе во французском Гренобле фигуристы, для которых нынешний сезон стал дебютным на взрослом уровне, завоевали золотую медаль. Эти результаты позволили им квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

"Чувства смешанные - с одной стороны, это радость за попадание в финал, а с другой, слегка обидно, ведь сделай я свой сальхов в короткой программе, все могло быть чуть иначе. А так баллы и за технику, и за компоненты потеряли. Может, и хорошо, что это сейчас произошло, будем лучше готовы к дальнейшей борьбе, - рассказал Галлямов. - Сегодня с сальховом в каскаде справился, мне это очень приятно, но выступили мы все-таки не без технических недочетов, как бы чисто прокат для зрителей со стороны ни выглядел".

Мишина отметила, что спортсмены ждали более высокого результата: "Все-таки хотелось оказаться на втором месте, но проиграть Мур-Тауэрс и Маринаро не позорно - мне нравится их плавное, хореографичное катание. А нам еще предстоит много работы. Разница оценок на этапах приводит к выводу, что нужно быть на голову выше соперников, чтобы добиваться успеха".

Галлямов подчеркнул, что спортсмены проводят первый сезон на взрослом уровне: "Это наш первый сезон, и мы стараемся его использовать по максимуму - идеально, четко, без помарок. Да, мы рассчитывали на более высокие баллы, но это ничего - это хорошая мотивация к следующим стартам. Тренеры нас учили, что такое спортивный характер и как нужно действовать на стартах".