Фигуристы Ефимова и Коровин довольны дебютом в серии Гран-при

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин довольны тем, как дебютировали во взрослой серии Гран-при в соревнованиях спортивных пар. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на заключительном этапе серии в Саппоро.

Фигуристы не сумели выйти в финал турнира, став в Саппоро четвертыми, на этапе в китайском Чунцине - восьмыми.

"Мы особо и не думали о попадании в финал - хотели делать свое начиная с малого. Сейчас будем готовиться к чемпионату России. Надо приехать и обсудить нашу подготовку: может быть, стоит делать больше целиковых прокатов (программы исполняются целиком, а не отрывками - прим. ТАСС), мы по два раза в неделю исполняем полные программы, делая упор на технические элементы. При прокатах ощущения чуть другие", - рассказал Коровин.

Ефимова отметила, что нервничала перед стартом: "Каждый сезон начинаешь сначала, хотя из прошлого что-то и берешь с собой. Новые старты, новые условия, все это позволяет копить опыт. Но сегодня я все-таки сильно нервничала".

Коровин отметил, что пара обошлась без грубых ошибок: "В наших выступлениях в Саппоро было много маленьких помарок, но в целом довольны - обошлись без грубых ошибок, - отметил он. - Плюс справились с сонным состоянием, когда ты выступаешь, а в Москве еще восемь утра. И вообще хочется отметить чудесную организацию и зрителей - выходишь на лед, гробовая тишина, никто не кричит, не пищит. Доехал, встал в позу - классно, мне нравится".

Спортсменам очень понравилась Япония. "Мы впервые в Японии - здесь классно. Мы немного погуляли по Саппоро - ничего японского из серии "вау" не увидели, но очень понравились люди, которые постоянно кланяются и говорят тебе "спасибо, что пришли", "спасибо, что поели", "спасибо, что вы приехали на тренировку". Здорово", - сказал Коровин.