Ганус уверен, что исполком WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность в том, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласится с рекомендацией комитета по соответствию WADA лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом Ганус сказал ТАСС.

В ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября.

"Рекомендация [лишить статуса] предсказуемая, это юридическая логика. У нас был статус условного соответствия. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично. Вне зависимости от того, какой уровень РУСАДА, вне зависимости от того, что мы сделали - были условия поддержания статуса, теперь надо дождаться решения", - сказал Ганус.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.