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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Самодурова шокирована низкими оценками за выступление на Гран-при в Саппоро

Спортсменка и ее тренер не понимают оценок судей за произвольную программу

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Софья Самодурова шокирована невысокими оценками за выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.

Спортсменка получила 119,42 балла, в сумме двух программ - 183,27.

"Я бы, конечно, поспорила с оценками. Но из этого этапа я сделала вывод - надо терпеть боль и бороться, и это мой новый опыт и мои новые знания. Я довольна своим прокатом, и мой тренер доволен, но оценок судей мы просто не понимаем, Алексей Николаевич [Мишин] в шоке", - подчеркнула Самодурова.

Спортсменка рассказала, что ее разозлила реакция на сообщение о перенесенном перед этапом Гран-при гайморите, о чем Самодурова рассказала ТАСС в пятницу после короткой программы: "Мне сегодня выступалось через боль, но теперь не хочу об этом говорить. После того, как я рассказала о своем гайморите, многие начали писать: "почему о своих болезнях спортсмены рассказывают только после неудачных прокатов". Меня это задело, поэтому не буду рассказывать, что болело".

На вопрос ТАСС, зачем спортсменка изучает публикации перед выступлением, Самодурова ответила: "Мне это вообще никак не мешает, я на это внимания не обращаю. Просто сделала вывод, что больше не буду рассказывать о самочувствии. Меня такое отношение даже смотивировало и разозлило".

Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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