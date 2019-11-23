Фигуристка Самодурова заявила, что чемпионат России будет особенным турниром для нее

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске будет особенным турниром для Софьи Самодуровой. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В субботу Самодурова исполнила произвольную программу на этапе Гран-при в Японии. По сумме двух программ она набрала 183,27 балла.

"После возвращения из Японии я начну подготовку к чемпионату России, буду накатывать программы. Но перед поездкой в Красноярск у меня будет старт в Загребе", - сказала фигуристка.

Самодурова отметила, что предстоящий чемпионат страны будет для нее особенным стартом. "Для меня этот чемпионат будет самым ответственным стартом, ведь я сама из Красноярска, поэтому на мне будет чуть больше ответственности, чем на остальных", - сказала спортсменка.

Чемпионат России пройдет с 24 по 29 декабря.