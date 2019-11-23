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Серия Гран-при по фигурному катанию

Загитова заявила, что тренеры помогли ей собраться на произвольную программу в Японии

На этапе Гран-при в Саппоро российская фигуристка получила 151,15 балла за произвольную программу, что стало для нее лучшим результатом в сезоне
Алина Загитова AP Photo/Toru Hanai
Описание
Алина Загитова
© AP Photo/Toru Hanai

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Тренеры олимпийской чемпионки российской фигуристки Алины Загитовой помогли ей настроиться на произвольную программу заключительного в сезоне этапа серии Гран-при в японском Саппоро. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В короткой программе Загитова допустила ошибку, в результате чего заняла промежуточное четвертое место. В произвольной она получила 151,15 балла, что стало для нее лучшим результатом в сезоне. По сумме двух выступлений 17-летняя фигуристка набрала 217,99 балла.

"Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая, - сказала Загитова. - Мне было приятно тут выступать - в конце мне все хлопали, и это придавало сил. После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это новый опыт для меня".

Также фигуристка высказалась относительно невысоких оценок за компоненты в произвольной программе (73,84 балла). "Судьи решают. И я всегда за их решение. Всегда хочется, чтобы зрители видели легкость катания, а не мучения спортсмена на льду".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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