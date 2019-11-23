Первушин продолжит тренировать ФК "Тамбов" до конца сезона-2019/20

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Первушин был назначен и .о. главного тренера "Тамбова" 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. После двух побед над "Уфой" (3:0) и "Сочи" (2:1) Худяков сообщил ТАСС, что если команда наберет три-четыре очка до зимней паузы в РПЛ, то Первушин продолжит работу с командой до конца сезона. После этого "Тамбов" обыграл в гостях "Ростов" (2:1) и уступил московскому "Локомотиву" (2:3).

"Решение принято - мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона, - сказал Худяков. - Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro (тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера. До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин - де-факто, у нас задача - остаться в РПЛ, поэтому если нынешний тренерский штаб все выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество".

"То, что сейчас происходит, нам нравится, нас все устраивает. В матче с "Локомотивом" мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмем еще свои очки в нужных встречах", - добавил Худяков.

"Тамбов" после 17 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.