Фигуристка Косторная намерена в будущем превзойти свой результат в 240 баллов

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная намерена улучшить свои результаты и набрать за исполнение короткой и произвольной программ более 240 баллов. Об этом спортсменка рассказала журналистам после исполнения произвольной программы на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

По сумме короткой и произвольной программ на этапе Гран-при в Саппоро 16-летняя россиянка набрала 240,00 балла (85,04 балла в короткой программе и 154,96 балла в произвольной). Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84 - 79,89 и 151,95), третьей стала россиянка Алина Загитова (217,99 - 66,84 балла и 151,15). Еще одна россиянка Софья Самодурова стала шестой (183,27 - 63,85 балла и 119,42).

"Смогла выполнить программы довольно чисто. Рада, могло бы быть и лучше, но, конечно, это хороший результат. Надеюсь, в следующий раз я смогу показать короткую программу еще лучше, чисто выполнить произвольную и побью отметку в 240 баллов, - сказала спортсменка. - Прокат произвольной был не самым чистым в сезоне, но и не самым худшим, несмотря на тройной аксель".

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

"Буду так же стараться работать, улучшаясь к каждому старту. Первый сезон не очень сложен. У меня есть фанаты, но их меньше, чем у более опытных спортсменок", - добавила Косторная.

В текущем сезоне Косторная одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле, Загитова стала второй на том же этапе. В короткой программе на этапе в Японии Косторная установила мировой рекорд (85,04 балла), предыдущий рекорд принадлежал Кихире и составлял 83,97 балла. Показанные результаты позволили Косторной и Загитовой выйти в финал Гран-при.