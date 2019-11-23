Российская фигуристка Косторная хочет попробовать исполнить четверной прыжок

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная хочет попробовать исполнить четверной прыжок в будущем. Об этом спортсменка рассказала журналистам после исполнения произвольной программы на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

По итогам короткой и произвольной программ 16-летняя россиянка одержала победу, набрав 240,00 балла (85,04 балла в короткой программе и 154,96 балла в произвольной программе). Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84), третьей стала россиянка Алина Загитова (217,99). Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, которые продемонстрировали четверные прыжки на этапах Гран-при в нынешнем сезоне. Косторная в нынешнем сезоне исполняет три тройных акселя в двух программах.

"Я пока не задумывалась о четверных, это большая ответственность. Сначала надо справиться с акселями, потом заикаться о четверных. Но, конечно, хочу попробовать", - отметила Косторная.

"Не могу сказать, в чем наши (спортсменок группы Тутберидзе - прим. ТАСС) сильные стороны. В целом мы все стараемся кататься чисто, у нас есть сложные элементы. Думаю, мы практически на равных", - добавила спортсменка.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров.