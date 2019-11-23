Шляхтин покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

В субботу в Москве проходит заседание президиума ВФЛА. Шляхтин подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинений за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявление об уходе с поста президента организации. Об этом он рассказал журналистам.

"Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку, - сказал Шляхтин. - Президиум сейчас будет избирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента ВФЛА. Все остальные вопросы будут рассматриваться на рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) в понедельник и в Министерстве спорта РФ в среду. Больше я ничего не комментирую".

На пост временного главы организации претендуют три вице-президента ВФЛА: главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова.

Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF), которое было приостановлено в ноября 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом. В субботу Совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из World Athletics.

Российские легкоатлеты по причине дисквалификации национальной федерации вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.