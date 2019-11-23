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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишин позитивно оценил выступление фигуристки Самодуровой в нынешнем сезоне Гран-при

Российская фигуристка стала пятой на этапе в Китае и шестой на этапе в Японии

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренер чемпионки Европы российской фигуристки Софьи Самодуровой Алексей Мишин расценивает итог выступления своей подопечной на этапах Гран-при нынешнего сезона как позитивный. Об этом специалист сообщил ТАСС.

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17-летняя Самодурова принимала участие в этапах в Китае (пятое место) и Японии (шестое). Данные результаты не позволили ей квалифицироваться в финал серии.

"По тому, как начинался этот сезон, а также с учетом динамики взросления, я позитивно оцениваю выступления Сони на обоих этапах, - сказал Мишин. - Здесь, на этапе в Японии, она не допустила ни одного срыва, правда, я считаю, что тенденциозная оценка "докрутил - не докрутил" лишила ее реального четвертого места. Строгость судей к ее прыжкам может быть объяснима тем, что родные стены должны были помогать японкам, которые, на взгляд многих специалистов, не совсем правильно оказались выше нее. Потому что по безошибочности она просто уникальна, а с точки зрения эмоциональности и харизмы - чистая "пятерка".

Нынешний сезон стал вторым для Самодуровой на взрослом уровне. В прошлом сезоне она завоевала серебро и бронзу на этапах Гран-при и пробилась в финал серии, где стала пятой. На чемпионате Европы 2019 года в Минске она завоевала золото, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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