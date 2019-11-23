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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишин: фигуристкам без четверных и тройного акселя сложно оставаться конкурентоспособными

Тренер считает, что даже безупречное и высокохудожественное катание без этих элементов не позволяет быть впереди

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Фигуристкам, в арсенале которых нет прыжков в четыре оборота или тройных акселей, будет трудно удерживать лидирующие позиции в мире. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Алексей Мишин.

На текущий момент три фигуристки в мире исполняют прыжки в четыре оборота - россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Тройными акселями владеют подопечная Мишина россиянка Елизавета Туктамышева, японка Рика Кихира, южнокореянка Ю Ён и другая россиянка Алена Косторная.

"Я думаю, что сейчас, если говорить о Лизе [Туктамышевой] и тех сильнейших спортсменках, которые здесь [на этапе Гран-при в Японии] выступали, то, наверное, наибольшие перспективы имеют те, у кого есть четверной прыжок или хотя бы тройной аксель, - сказал Мишин. - Потому что даже безупречное и высокохудожественное катание без этих элементов не позволяет быть впереди".

Также Мишин подвел итог выступлению Туктамышевой на этапах Гран-при нынешнего сезона. Фигуристка заняла третье место на этапах в Лас-Вегасе и китайском Чунцине и не смогла пробиться в финал. Выступления Туктамышевой на обоих этапах сопровождались неоднозначными судейскими решениями.

"Говоря о случившемся в Китае, надо сказать, что Лиза отличается безукоризненными выездами из прыжка, в то время как некоторые ее соперницы в течение всей карьеры носят "лейбл" сомнительных докрутов, - сказал Мишин. - В целом наши девочки (Туктамышева и другая подопечная Мишина Софья Самодурова - прим. ТАСС) молодцы".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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