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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Колобков: рекомендация лишить РУСАДА статуса соответствия носит предварительный характер

По словам министра спорта, основная рекомендация будет дана на заседании исполкома WADA 9 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Основная рекомендация относительно статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет представлена на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря, сейчас этот вопрос обсуждать преждевременно. Об этом заявил журналистам глава Минспорта РФ Павел Колобков в субботу, комментируя рекомендацию комиссии WADA лишить РУСАДА статуса соответствия.

"9 декабря будет исполком [WADA], вся эта информация сейчас - она носит предварительный характер, 9 декабря будет основная рекомендация, это пока еще только рекомендация комиссии по соответствию", - сказал Колобков.

"Когда будет заседание, тогда и будем обсуждать", - ответил министр на вопрос, какого решения он ожидает по итогам заседания исполкома WADA.

В ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаКолобков, Павел Анатольевич
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