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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Юлия Тарасенко избрана и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики

В субботу Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА
И. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
И. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко
© Артем Кузнецов/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Юлия Тарасенко избрана исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Решение было принято в субботу на заседании президиума организации.

На пост временного главы организации претендовали три вице-президента ВФЛА: главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Тарасенко и Марина Купцова.

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"Заседание шло долго, решалось много вопросов, все высказались относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет, - сказала Тарасенко. - Было голосование, меня избрали первым вице-президентом ВФЛА и и. о. президента ВФЛА большинством голосов".

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Фигуранты дела были временно отстранены до вынесения вердикта. К 12 декабря национальная федерация должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения.

Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF), которое было приостановлено в ноября 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом. В субботу Совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из World Athletics.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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