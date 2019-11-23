Юлия Тарасенко избрана и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики

"Заседание шло долго, решалось много вопросов, все высказались относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет, - сказала Тарасенко. - Было голосование, меня избрали первым вице-президентом ВФЛА и и. о. президента ВФЛА большинством голосов".

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Фигуранты дела были временно отстранены до вынесения вердикта. К 12 декабря национальная федерация должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения.

Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года. Его целью было восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF), которое было приостановлено в ноября 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом. В субботу Совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из World Athletics.