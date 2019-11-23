Свищев: обновленное РУСАДА не имеет ничего общего со старыми допинговыми скандалами

В субботу комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations и независимых судебно-медицинских экспертов, они касались ряда несоответствий, которые обнаружили в переданных WADA данных московской лаборатории и были рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российской стороны на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA Intelligence and Investigations и экспертами.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Обновленное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не несет ответственности за старые допинговые скандалы и не должно быть лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Такое мнение высказал ТАСС в субботу член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Считаю, что от РУСАДА они должны отстать, это обновленное агентство, не имеющего ничего общего с теми скандалами, которые были до них. Никакого отношения к московской лаборатории они тоже не имели. Поэтому очень странно, что сначала говорят, что РУСАДА соответствует всем требованиям и это одна из передовых организаций в системе WADA, а потом пытаются лишить агентство аккредитации", - сказал Свищев.

"Не могу понять, стоят ли чего-то слова [главы Международного олимпийского комитета] Томаса Баха, который сказал, что мы перевернем страницу истории и тех проблем, которые были, и начнем все по-новому. Мы четко понимаем, что мы приверженцы чистого спорта, проблемы должны уйти в прошлое и надо начать с чистого листа. Все наши ведомства готовы сотрудничать, а сейчас попросту создается истерия вокруг потенциального решения", - отметил собеседник агентства.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.