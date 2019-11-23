И. о. главы ВФЛА Тарасенко заявила, что вердикт World Athletics за гранью понимания

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF) в отношении ВФЛА находится за гранью понимания. Об этом она сказала журналистам.

В субботу совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из World Athletics.

Тарасенко была избрана и. о президента ВФЛА в субботу. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинений за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

"Настроение у нас не очень радостное, ситуация тяжелая, но есть шанс побороться за федерацию, потому что за нами стоит много спортсменов, и они не должны страдать. Приложим максимум усилий, чтобы их подготовка не пострадала. Заявление (World Athletics) за гранью понимания", - сказала Тарасенко.

Фигуранты дела были временно отстранены до вынесения вердикта. К 12 декабря национальная федерация должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения.