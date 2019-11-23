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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Борзаковский надеется, что российских легкоатлетов не лишат международных стартов

Ранее World Athletics приняла решение приостановить процесс восстановления ВФЛА и приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов россиянам
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассчитывает на допуск российских легкоатлетов к международным стартам. Об этом Борзаковский заявил журналистам.

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В субботу состоялся президиум ВФЛА, на котором Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента организации. Исполняющим обязанности президента ВФЛА была избрана спортивный директор организации Юлия Тарасенко.

"Наша основная задача, чтобы в нынешней ситуации не пострадали спортсмены и тренеры, чтобы ребята продолжали готовиться к Олимпийским играм и выступили, в каком статусе - это уже второй вопрос, - сказал Борзаковский. - Надеюсь на то, что World Athletics пересмотрит формат рассмотрения заявок и будет допускать наших легкоатлетов на международные соревнования".

Шляхтин подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

В субботу совет World Athletics, опираясь на последние события, принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из World Athletics. К 12 декабря национальная федерация должна предоставить независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) ответы на выдвинутые обвинения.

Кроме того, рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА и антидопинговый комитет ассоциации пересмотрят процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, позволяющего атлетам выступать на международных соревнованиях. В настоящее время российские легкоатлеты, не имеющие права представлять на соревнованиях свою страну, выступают в нейтральном статусе.

Теги
Борзаковский, Юрий МихайловичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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