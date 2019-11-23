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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ласицкене: Тарасенко стоит незамедлительно уйти из ВФЛА вслед за Шляхтиным

По мнению трехкратной чемпионки мира, избранная и. о. главы ВФЛА Юлия Тарасенко является ставленницей предыдущего руководителя федерации Дмитрия Шляхтина
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем федерации Дмитрием Шляхтиным. Такое мнение ТАСС в субботу высказала трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Тарасенко была избрана исполняющей обязанности президента ВФЛА в субботу на заседании президиума организации. На пост временного главы организации претендовали три вице-президента ВФЛА: главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Тарасенко и Марина Купцова.

"Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена", - сказала Ласицкене.

"Из трех представленных кандидатур, самым логичным вариантом был бы выбор Марины Купцовой, она независима от бывших горе-руководителей, с опытом руководящей работы, всегда боролась против допинга и завершила карьеру более десяти лет назад. Это тоже важный аспект, с учетом того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций любит сейчас перепроверять все пробы. Юрия Михайловича Борзаковского я уважаю, но думаю, что работы на посту главного тренера сборной очень много и совмещать посты невероятно тяжело. У нас уже был один совместитель в последние годы, и вы видите, чем все это закончилось", - добавила спортсменка.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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