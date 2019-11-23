Ласицкене: Тарасенко стоит незамедлительно уйти из ВФЛА вслед за Шляхтиным

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем федерации Дмитрием Шляхтиным. Такое мнение ТАСС в субботу высказала трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Тарасенко была избрана исполняющей обязанности президента ВФЛА в субботу на заседании президиума организации. На пост временного главы организации претендовали три вице-президента ВФЛА: главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивный директор ВФЛА Тарасенко и Марина Купцова.

"Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена", - сказала Ласицкене.

"Из трех представленных кандидатур, самым логичным вариантом был бы выбор Марины Купцовой, она независима от бывших горе-руководителей, с опытом руководящей работы, всегда боролась против допинга и завершила карьеру более десяти лет назад. Это тоже важный аспект, с учетом того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций любит сейчас перепроверять все пробы. Юрия Михайловича Борзаковского я уважаю, но думаю, что работы на посту главного тренера сборной очень много и совмещать посты невероятно тяжело. У нас уже был один совместитель в последние годы, и вы видите, чем все это закончилось", - добавила спортсменка.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.