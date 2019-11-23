Россиянин Воронов стал четвертым на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов занял четвертое место на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

По сумме короткой и произвольной программ 32-летний Воронов набрал 239,05 балла (88,63 балла в короткой программе и 150,42 балла в произвольной программе). Победу одержал японец Юдзуру Ханю (305,05 балла: 109,34 + 195,71), вторым стал француз Кевин Эймоз (250,02 балла: 91,47 + 158,55), третьим - канадец Роман Садовский (247,50 балла: 78,51 + 168,99).

Россиянин Макар Игнатов завершил этап на седьмом месте (222,45 балла: 78,47 + 143,98), Антон Шулепов стал восьмым (218,38 балла: 71,76 +146,62).

Воронов является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, серебряным призером командного чемпионата Европы и Универсиады.

Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря, на нем выступят россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин, Ханю, Эймоз, американец Натан Чен и китаец Боян Цзинь.